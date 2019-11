Família que agrediu casal homossexual começa a ser julgada na quinta-feira

O coletivo do Tribunal de Coimbra começa a julgar na quinta-feira uma família que está acusada de ter agredido um jovem casal homossexual, junto a um centro comercial da cidade, em julho de 2018.

A família (pai, mãe e filho) é acusada pelo Ministério Público de ter humilhado e agredido em comunhão de esforços dois homens junto do centro comercial Alma, em Coimbra, "devido à orientação sexual" das vítimas, em 14 de julho de 2018.

Segundo o Ministério Público, os três arguidos viram o casal a despedir-se "com um beijo na boca" e lançaram vários impropérios, como "paneleiros" e "pedófilos", tendo o filho, de 20 anos, empurrado uma das vítimas, que acabou por cair ao chão, altura em que lhe desferiu um pontapé na zona superior das costas.

Minutos depois, com o casal já junto, a família terá voltado a insultá-los, com a mãe, de 41 anos, a dizer que os matava.

"Com receio, os ofendidos recuaram para o interior do centro comercial", conta o Ministério Público, referindo que foram seguidos pelos arguidos que acabaram por os alcançar já dentro daquele espaço comercial.

Lá dentro, dois dos arguidos dirigiram-se a uma das vítimas, com a mãe a desferir empurrões, enquanto o filho agarrava pelo pescoço do ofendido com um braço.

A vítima acabou por cair, altura em que mãe e filho terão desferido "vários pontapés em várias partes do corpo e da cabeça", lê-se na acusação.

Na mesma altura, o pai, de 66 anos, dirigiu-se ao outro ofendido, desferindo-lhe, alegadamente, várias pancadas na cabeça, munido de um alicate.Já com a vítima no chão, a sangrar, o arguido ter-lhe-á desferido um murro no olho esquerdo.

Na acusação, o Ministério Público frisa que os ataques foram motivados pela "orientação sexual dos ofendidos" e que poderiam ter tido "graves consequências".

Pai e filho são acusados de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e mãe de um crime de ofensa à integridade física qualificada.

O julgamento no Tribunal de Coimbra começa na quinta-feira, às 09h30.

Lusa