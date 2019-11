A Linha ferroviária do Norte está condicionada desde as 10:20 de hoje na estação de Alverca, em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, devido a um atropelamento mortal, disse à Lusa fonte da empresa.



Segundo a mesma fonte, "o acidente foi às 10:20, no sentido Alverca-Alhandra", e às 11:40 não havia previsão para a reabertura total da linha.

A circulação de comboios está a ser realizada de forma alternada pelas vias do sentido inverso, acrescentou.

Lusa