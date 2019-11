Queda de 17 árvores e neve nas zonas altas do Alto Minho

Dezassete árvores caíram no distrito de Viana do Castelo, entre as 00h37 e as 15h00 desta quinta-feira, devido à chuva intensa e o vento forte que se fazem sentir na região, disse fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, "a queda de uma árvore na freguesia de Meadela, na capital do Alto Minho, foi, até ao momento, a única que causou danos numa viatura".

A queda de neve fez-se sentir nas zonas mais altas dos concelhos de Melgaço e Arcos de Valdevez.

Segundo os serviços municipais de proteção civil dos dois municípios, hoje contactados pela Lusa, a queda de neve "não colocou em causa a circulação rodoviária".

