Bazar Diplomático em Lisboa

O Centro de Congressos de Lisboa recebe, hoje e amanhã, a 35ª edição do Bazar Diplomático. Um evento solidário que reúne cerca de 40 embaixadas, as regiões autónomas e alguns stands independentes que, em colaboração com a Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses, organizam uma viagem à volta do mundo com a exposição de produtos e sabores dos cinco continentes. As receitas revertem para Instituições que apoiem pessoas portadoras de doenças raras. Manuela Caramujo, da direção da Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses, esteve na Edição da Manhã.