Como vai estar o tempo este fim de semana?

O mau tempo vai continuar nos próximos dias em Portugal. As temperaturas vão estar abaixo dos 15 graus em todo o país, à exceção do Algarve. No interior do país, os termómetros vão alternar entre os 0 e os 5 graus.

Este fim-de-semana vai trazer também fortes rajadas de vento e agitação marítima, que vai colocar toda a costa portuguesa sob aviso laranja. Para já, nove barras estão encerradas à navegação devido à previsão de ondas de 14 metros.

Nos últimos dias, nevou nas terras mais altas do país e várias estradas estiveram cortadas. No domingo, vai chover em quase todo o pais, mas prevê-se uma ligeira subida das temperaturas.