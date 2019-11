Saída do helicóptero do INEM de Santa Comba Dão causa atrasos no socorro

A saída do helicóptero do INEM de Santa Comba Dão está a gerar insegurança entre as populações. A Proteção Civil de Mortágua e Santa Comba Dão falam em atrasos no socorro e dão vários exemplos registados nas últimas semanas.