Jerónimo de Sousa avisa que relação do PCP com o Governo vai diferente nesta legislatura

Jerónimo de Sousa garante aos militantes do PCP que o partido vai estar na linha da frente do combate por mais avanços nesta legislatura e não está comprometido com a aprovação de nenhum orçamento do PS.

Numa sessão em Beja, o secretário-geral comunista insistiu que a relação com o Governo vai ser diferente daquela que foi nos últimos quatro anos.