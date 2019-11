Novo sismo sentido na ilha açoriana do Faial

Um sismo com magnitude 3,3 na escala de Richter foi este sábado sentido pelas 18:05 dos Açores (mais uma hora em Lisboa) no Faial, depois de outro evento, de madrugada, ter sido também sentido na ilha.

De acordo com nota do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo das 18:05 locais teve epicentro a cerca de 30 quilómetros a oeste do Capelo, na ilha do Faial.

O sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) em Castelo Branco e Feteira, no concelho da Horta, e foi ainda sentido com intensidade III em Matriz, também neste concelho, adianta o CIVISA.

Às 04:12 dos Açores, sentiu-se nas ilhas do Faial e do Pico um sismo com magnitude 3,7 na escala de Richter.

A zona oeste do Faial está a registar desde o dia 03 de novembro "um ligeiro incremento" da atividade sísmica, com todos os eventos "com epicentro no mar", explicou à agência Lusa o presidente do CIVISA.

"É uma das muitas zonas sismogénicas do arquipélago e desde o dia 03 de novembro, sensivelmente desde as 16:00, que se registou um ligeiro incremento da atividade sísmica nesta zona sismogénica, localizada a oeste do Faial, com uma distância entre os 25 e os 35 quilómetros da ilha", adiantou no inicio do mês Rui Marques, acrescentando que "este é o terceiro incremento da atividade sísmica neste setor este ano".

Lusa