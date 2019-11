ASAE fecha cozinha do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

A ASAE fechou a cozinha do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, em Cascais, depois de terem sido detetadas irregularidades durante uma vistoria feita esta segunda-feira.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, responsável pelo Centro de Alcoitão, garante que as refeições dos utentes e dos trabalhadores estão a ser asseguradas.

"A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) confirma o encerramento temporário da cozinha do refeitório e do bar/cafetaria do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA) pela ASAE, no âmbito de uma vistoria efetuada, esta segunda-feira (18), na qual foram detetadas irregularidades", lê-se na nota.