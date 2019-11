Detido cidadão estrangeiro no Aeroporto de Lisboa com 99 mil doses de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um cidadão estrangeiro, no Aeroporto de Lisboa, que transportava na bagagem 99 mil doses de cocaína.

A PJ adianta, em comunicado, que a detenção ocorreu no fim de semana e deu-se num quadro de cooperação internacional que indicava que um homem proveniente de um país da América Latina, que não especifica, iria desembarcar no Aeroporto de Lisboa transportando consigo, no interior de malas de viagem, uma elevada quantidade de cocaína.

De acordo com a PJ, o homem, de 59 anos, transportava uma quantidade de cocaína, que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para pelo menos noventa e nove mil doses individuais.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.

Lusa