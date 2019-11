Sismo de 3,4 na escala de Richter sentido na ilha açoriana do Faial

Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi esta segunda-feira sentido na ilha do Faial, nos Açores, anunciou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o sismo ocorreu às 19:46 locais (mais uma hora em Lisboa) a cerca de 32 quilómetros de Capelo, na ilha do Faial.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Capelo e Castelo Branco (concelho da Horta, ilha do Faial)", refere em comunicado.

O CIVISA acrescenta que o sismo foi ainda "sentido com intensidade III" na freguesia de Feteira.

Lusa