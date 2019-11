Anacom garante rede 5G em Portugal até ao final de 2020

A Anacom garantiu esta quarta-feira que, até ao final do próximo ano, Portugal terá cobertura de rede de comunicações 5G.

Num congresso que juntou todos os operadores do mercado de telecomunicações, o presidente da entidade que regula o setor reafirmou que não haverá atrasos no calendário definido e voltou a criticar a Altice por ter pedido o prolongamento do prazo de atribuição das licenças.

A Anacom tenciona arrancar com o leilão das licenças já em abril de forma a que todo o processo esteja concluído no final de 2020.

O 5G vai ser instalado na mesma frequência" onde está atualmente a TDT e é a Altice quem tem a licença da televisão digital terrestre.