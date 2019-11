Construção de muro à volta de bairro social gera polémica em Leiria

A Câmara Municipal de Leiria está a ser criticada pela construção de um muro de dois mestros à volta do bairro social da Integração, que foi construído durante as obras de requalificação de dezoito casas do bairro.

Os moradores acusam a autarquia de segregação e queixam-se que o muro bloqueia a visibilidade, bem como impede passagem de meios de socorro como ambulância.

Por seu lado, a autarquia argumenta que esta foi uma imposição imposta pelo Programa de Financiamento Euroepu, que serviu para financiar a reabilitação das casas. Além disso, explica que serve para proteger o bairro de evnetuais incêndios, uma vez que os terrenos ao lado se encontram abandonados.