Marcelo quer incentivos ao consumo de notícias no próximo Orçamento do Estado

Marcelo Rebelo de Sousa espera que no próximo Orçamento do Estado o Parlamento aprove incentivos ao aumento do consumo de notícias. O Presidente da República falava no lançamento de um projeto do jornal Público que está a oferecer assinaturas a estudantes universitários num projeto de mecenato financiado por nove empresas.