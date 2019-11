Vítimas de legionella indignadas com arquivamento pelo Ministério Público

Começa hoje a fase de instrução do processo do surto de legionella em Vila Franca de Xira, detetado em 2014. A sessão arranca esta manhã no Tribunal de Instrução Criminal de Loures.

O representante das vítimas, Joaquim Ramos, manifesta a indignação pelo arquivamento de alguns dos processos.