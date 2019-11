Morreu o jornalista e autor António Tavares Teles

O jornalista e autor António Tavares Teles morreu esta quinta-feira, aos 77 anos, no Algarve. Era conhecido nos jornais e nas intervenções regulares na TSF pelo seu humor, sentido crítico e criativa combatividade.

Opositor à ditadura de Salazar, esteve exilidado em Paris, Bruxelas, Rio de Janeiro e de novo em Bruxelas, onde recebeu a notícia do 25 de Abril. Regressado a Portugal, foi contratado para dirigir um serviço no Ministério da Comunicação Social.

António Tavares Teles colaborou ainda com vários órgãos de comunicação e geriu uma galeria de pintura no Algarve. A Sociedade Portuguersa de Autores (SPA) redigiu uma nota de pesar pela morte do jornalista.