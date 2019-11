Conferência Envelhecimento vs Cidades em Cascais

Cascais recebe, este fim de semana, um encontro que vai reunir investigadores na área do em envelhecimento. O objetivo principal desta conferência é definir caminhos que preparem as cidades do futuro, onde cada vez mais idosos irão viver, já que a esperança média de vida da população continua a subir enquanto caem os níveis de natalidade. Jorge Soares, Diretor da Gulbenkian e Membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, é um dos organizadores do evento e esteve na Edição da Manhã.