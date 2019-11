Parlamento aprova resolução do PAN para que Governo atualize lista de edifícios com amianto

A Assembleia da República aprovou hoje um projeto de resolução do PAN a recomendar ao Governo socialista a atualização da lista de edifícios de serviços públicos com materiais que contenham amianto.

Os pontos n.º 1 e n.º 3 do texto foram aprovados apenas com a abstenção do deputado único do Chega, André Ventura, tendo a bancada do PSD também optado pela abstenção no último ponto, o qual previa a "elaboração de um plano estratégico para o amianto, definindo metas para a sua remoção nos edifícios em risco e monitorização dos restantes edifícios".

O ponto n.º 2 do documento que visava o aumento do "financiamento para a remoção de amianto em edifícios públicos", apesar de aprovado por todas as restantes bancadas e deputados, mereceu votos contra do PS e a abstenção de Chega e Iniciativa Liberal.

