Rui Tavares diz que decisão de manter confiança em Joacine cabe à Assembleia do Livre

O fundador do Livre Rui Tavares disse este domingo que a decisão de manter ou não a confiança política em Joacine Katar Moreira cabe à Assembleia do partido.

A Assembleia da República aprovou, na sexta-feira, um voto do PCP de "condenação da nova agressão israelita a Gaza", que contou com a abstenção da deputada única do Livre.

No sábado de manhã, o partido fundado por Rui Tavares manifestou preocupação com o voto da sua deputada "em contrassenso" com o programa e as posições do Livre.

Em resposta, Joacine Katar Moreira atribuiu o sentido do seu voto a uma "dificuldade de comunicação" com a direção do Livre e mostrou-se surpreendida com a posição do partido.