Apesar da chuva dos últimos dias, a seca no Alentejo continua a ser preocupante

A barragem da Vigia, em Redondo, tem agora 12% de água armazenada. O abastecimento público está garantido, uma vez que há uma pequena ligação ao Alqueva. São os agricultores, os mais prejudicados.

Neste momento, são 10 as barragens em estado crítico no Alentejo, com menos de 20% de armazenamento.