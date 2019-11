Frigoríficos, máquinas de lavar, microondas, televisões ou computadores fazem parte do material que toda a comunidade escolar recolhe para, mais tarde, ser reciclado.

Depois do valor recorde de 19 toneladas, EB2/3 Damião de Odemira quer subir a fasquia e terminar o ano de 2020 com uma recolha a rondar as 30 toneladas de resíduos eletrónicos.