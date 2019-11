Joacine acusa Livre de tentativa de golpe e diz que não é descartável

Joacine Katar-Moreira fala num golpe, diz que não é descartável e reafirma a intenção de continuar no Parlamento.

Entretanto, o Livre falhou o prazo de entrega do projeto para a revisão da lei da nacionalidade, uma das bandeiras do Livre na campanha eleitoral para as legislativas.

A polémica

A deputada do partido da papoila protagonizou uma polémica devido à sua abstenção, sexta-feira, no parlamento num voto de condenação do PCP à recente investida militar israelita sobre a Faixa de Gaza.

Joacine Moreira acusou o grupo de contacto do Livre (direção), do qual faz parte, de falta de esclarecimento sobre o seu sentido de voto. Os dirigentes do partido manifestaram-se preocupados com a opção de voto da parlamentar e admitiram depois falhas de comunicação.