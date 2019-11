Um jovem de 17 anos foi hoje atropelado pelo metro na estação de Varziela, em Vila do Conde, sofrendo ferimentos graves, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.

De acordo com a fonte, a vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Fonte da Metro do Porto disse à Lusa que a circulação da Linha Vermelha esteve condicionada entre as 07:20 e as 07:54, mas já se encontra normalizada.

As circunstâncias do acidente estão ainda a ser esclarecidas.



Lusa