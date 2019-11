A deputada única do Livre tinha garantido que iria entregar hoje, esta terça-feira, na Assembleia da República a sua 2.ª iniciativa legislativa, um projeto de lei para alterar a legislação sobre a nacionalidade

A Lei da Nacionalidade vai a debate no dia 11 de dezembro por iniciativa do Bloco de Esquerda e com propostas de outros dois partidos: PCP e PAN.