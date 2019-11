CDS pede explicações ao Governo sobre desacatos entre adeptos de futebol no Porto

O CDS-PP pediu esta quinta-feira explicações ao ministro da Administração Interna sobre que medidas tomou ou vai adotar, incluindo o reforço de meios à PSP no Porto, depois dos desacatos entre adeptos de futebol estrangeiros na quarta-feira.

Numa pergunta escrita ao ministro Eduardo Cabrita, entregue no parlamento, a líder parlamentar centrista questiona quais as medidas tomadas, ou a tomar, para evitar que "situações de violência urbana" como as registadas nos dois últimos dias no Porto "possam voltar a acontecer".

A deputada, eleita pelo círculo do Porto, quer também saber se o executivo vai reforçar o número de agentes da PSP do Porto para "garantir um policiamento eficaz" e seja "devolvida a segurança urbana a todas as zonas da cidade".

"Os desacatos registados nestes dois últimos dias no centro da cidade do Porto vêm reforçar o sentimento de insegurança dos cidadãos", lê-se no texto da pergunta.

O CDS recorda que tem alertado para o sentimento de insegurança pública na cidade do Porto, assim como a autarquia, que "lamenta que os pedidos de reforço de meios na Área Metropolitana do Porto 'não resultaram, até hoje, em qualquer ação visível por parte do Ministério da Administração Interna'".

Adeptos ingleses e belgas envolveram-se em confrontos no Porto, durante o dia e a noite de quarta-feira, provocando danos numa esplanada, segundo informações fornecidas pela PSP na madrugada de hoje, quando ainda não se tinham efetuado quaisquer detenções, nem havia registo de feridos.

Segundo a mesma fonte, os confrontos ocorreram em vários locais do Porto, como as Galerias de Paris ou a zona dos Clérigos, tendo sido danificada uma esplanada.

A PSP do Porto deteve um adepto de futebol inglês e identificou 16 outros belgas por "participação em rixa e danos" em vários locais do Porto, na quarta-feira, dos quais resultaram vários feridos, segundo um comunicado da polícia. A propósito destes desacatos, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, pediu hoje um reforço dos meios da PSP, instando o Ministério da Administração Interna (MAI) a abandonar "o negacionismo em que caiu".

Hoje, a equipa belga Standard Liège vai defrontar o Vitória de Guimarães, enquanto os ingleses do Wolverhampton vão jogar contra o Sporting de Braga, em jogos a contar para a fase de grupos da Liga Europa em futebol.

Lusa