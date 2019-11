Entidade Reguladora da Saúde denuncia falhas na assistência a doentes 

O regulador refere, no relatório do terceiro trimestre deste ano, o caso de uma mulher de 74 anos que acabou por morrer porque houve falhas na transferência entre o Hospital de Gaia e o Hospital da Feira.

Outro exemplo, é o de um doente com cancro do pulmão que fez uma biópsia no Hospital de Portimão e que que esperou dois meses para que os resultados chegassem do IPO de Lisboa. O homem acabou por morrer sem fazer quimioterapia.

O documento do regulador refere outros casos de má assistência a doentes nos serviços de saúde nacionais, recusa de prestação de cuidados por dívidas, má articulação de serviços ou cobranças indevidas.