Fenprof, ZERO e MESA entregam petição a exigir remoção do amianto nas escolas

Foi entregue esta quinta-feira, na Assembleia da República, uma petição com mais de cinco mil assinaturas que exige a remoção total do amianto nas escolas. A Fenprof, a associação ZERO e MESA são os autores da petição e pedem que o governo divulge a lista das escolas a intervencionar.