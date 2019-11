Jurisdição do Livre decide sobre caso de Joacine até 5 de dezembro

O Conselho de Jurisdição do partido Livre já reuniu e até dia 5 de dezembro vai emitir um parecer sobre o conflito entre Joacine Katar Moreira e a direção do Livre.

Caso haja matéria para instaurar uma sanção disciplinar, o partido pode decidir por uma advertência, suspensão de funções durante um período de tempo ou, no limite, pela expulsão.

O que está em causa

Na origem da polémica está a abstenção da deputada no voto de condenação dos ataques israelitas na Faixa de Gaza e a troca de acusações que se seguiu com a direção do Livre.

Na sequência, a Assembleia do Livre reuniu-se e assumiu "dificuldades de comunicação", mas garantiu que está a ser feito trabalho "em conjunto para as resolver", sublinhando que o partido "continua unido e focado em torno do seu programa político e eleitoral".

"A Assembleia do Livre reconhece que todos os nossos membros, apoiantes e eleitores olham para as declarações dos últimos dias com perplexidade. Assumimos as dificuldades de comunicação e queremos garantir que estamos a trabalhar em conjunto para as resolver, reafirmando que o partido continua unido e focado em torno do seu programa político e eleitoral".

Joacine acusa Livre de tentativa de golpe e diz que não é descartável

Joacine Moreira acusou o grupo de contacto do Livre (direção), do qual faz parte, de falta de esclarecimento sobre o seu sentido de voto e, posteriormente, de uma tentative de golpe, dizendo que não é descartável.

A opinião de Rui Tavares

Rui Tavares, um dos fundadores do Livre, diz-se perplexo com o facto de Joacine Katar Moreira não ter votado de acordo com aquilo em que acredita.

Num artigo de opinião no jornal Público, o historiador disse que este é “o primeiro caso de indisciplina de voto na história da política em que deputada e partido, afinal, concordavam no sentido de voto a tomar".

Lembra que tanto a deputada como partido afinal concordavam num voto a favor da condenação pela nova agressão israelita a Gaza.

Outras polémicas

O Livre falhou a entrega, dentro do prazo, da segunda iniciativa legislativa do partido e uma das bandeiras da campanha que elegeu Joacine Katar Moreira como deputada.

A Lei da Nacionalidade vai a debate no dia 11 de dezembro por iniciativa do Bloco de Esquerda e com propostas de outros dois partidos: PCP e PAN.

Na quarta-feira, perante a insistência de um jornalista sobre esta questão, o assessor do partido chamou um GNR para escoltar Joacine Katar Moreira até ao gabinete na Assembleia da República.

O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, pediu entretanto explicações sobre a escolta. A direção do Parlamento lembra que esta não é a missão dos militares e que a escolta não devia ter acontecido.

Militar da GNR "foi chamado como chamamos um polícia, em nosso auxílio"

O jornalista da SIC explica o que aconteceu quando tentava questionar a deputada do Livre.

“Não ouvimos o Livre falar sobre as questões do país, o que vemos é um circo mediático”

O subdiretor de Informação da SIC, Bernardo Ferrão, considera este episódio de Joacine Katar Moreira com os jornalistas “lamentável”, dizendo que uma tentativa de fugir às perguntas revela um Livre “amador e muito arrogante”.

Bernardo Ferrão diz ainda que os jornalistas “não cercam ninguém” e estranha a necessidade de chamar um segurança para os afastar da deputada.

Fundador Miguel Dias abandona o partido

No Twitter, Miguel Dias anunciou a saída do partido que ajudou a fundar há 6 anos. O candidato do Livre pelo círculo de Setúbal escreve que sai não por discordar das ideias e valores ideológicos do partido, mas sim por não se rever na forma e postura política que tem sido seguidas.

A direção do Livre relativiza a saída de Miguel Dias e garante que nada tem a ver com as divergências entre a direção e a deputada eleita, Joacine Katar Moreira.