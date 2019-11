Ferro Rodrigues admite projeto do Livre sobre a lei da nacionalidade

O projeto do Livre sobre as alterações à lei da nacionalidade vai poder ser discutido no debate de dia 11, apesar de entregue fora do prazo.

Ferro Rodrigues emitiu um despacho, esta quinta-feira, admitindo a iniciativa da deputada única do partido, a título excecional.

Foi depois de ter contactado os sete partidos com assento na conferência de líderes para que houvesse um consenso que permite, assim, a Joacine Katar Moreira levar a discussão o projeto do Livre no mesmo dia em que os do Bloco, PCP e PAN.