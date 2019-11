"Oeiras Capital do Natal" a partir de hoje no Passeio Marítimo de Algés

Nasce, a partir de hoje e até 12 de janeiro, no Passeio Marítimo de Algés o "Oeiras Capital do Natal", o primeiro Christmas Fun Park de Portugal. O evento é inspirado na Lapónia, a terra do Pai Natal, e que transporta os visitantes para aquela geografia, através de vários espetáculos e atrações. Para nos explicar o conceito e o que vai poder encontrar neste espaço, Rui Madureira, um dos responsáveis pela organização, esteve na Edição da Manhã.