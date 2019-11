PAN propõe comissão no Parlamento para cumprir metas para as alterações climáticas

O PAN propõe a criação de uma comissão independente no Parlamento para acompanhar a execução de metas para as alterações climáticas. Esta medida consta do projeto de Lei do Clima, que o partido vai entregar, e que prevê uma resposta mais eficaz ao aquecimento global.