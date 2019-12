Detido homem suspeito de ter assassinado a mãe em Vila do Conde

O Comando Territorial do Porto da GNR anunciou hoje a detenção de um homem de 52 anos suspeito de ter assassinado a mãe, de 91 anos, com quem vivia, em Vila do Conde.

Em comunicado, a GNR esclarece que na sequência de uma denúncia de que teria ocorrido um homicídio, com recurso a fogo posto em residência, matando uma mulher de 91 anos, mãe do suspeito, os militares da GNR "de imediato encetaram diligências com o intuito de intercetar o suspeito, que havia fugido do local, o que acabou por acontecer pouco tempo depois".

"Uma vez detetado, foi o suspeito entregue à Polícia Judiciária que se encontra a proceder à investigação criminal do suposto homicídio", acrescenta a GNR.