Pobreza e riscos do nacionalismo marcam discursos do 1.º de dezembro

Portugal celebra este domingo o dia da restauração da independência.

Nas cerimónias oficiais, esta manhã em Lisboa, foram ouvidos alertas quanto ao risco do nacionalismo e aos índices de pobreza.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não discursou, numa cerimónia que não contou com a presença do primeiro-ministro António Costa.