Vítima do naufrágio na Figueira da Foz precisou de cuidados diferenciados

Dois tripulantes de um veleiro encalhado este domingo numa praia da Figueira da Foz foram resgatados depois de se atirarem à água, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

A embarcação, com 12 metros, encalhou na praia do Cabedelo, a sul da cidade da Figueira da Foz, cerca das 10:35, acrescentou a mesma fonte. Os dois tripulantes, um casal francês, lançaram-se à água, tendo primeiro sido resgatado o homem com apenas ferimentos ligeiros, e mais tarde, às 11:23, a mulher, que se encontrava em paragem cardiorrespiratória.

A vítima que está em estado grave foi transportada para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. O Chefe de Equipa das Urgência do Hospital da Figueira da Foz, disse que a mulher precisa de cuidados diferenciados.