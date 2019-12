Apesar de não haver acordos escritos desta vez, o primeiro-ministro defende um aprofundamento da solução política à Esquerda.

Com um orçamento para aprovar, num Governo que precisa de parceiros para o fazer passar no Parlamento, António Costa sabe que o diálogo com quem, no passado, contou na aprovação de quatro orçamentos, não é de se deitar fora.