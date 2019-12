Brrrrr... prepare-se para o frio

Dezembro começa com descida das temperaturas mínimas e valores negativos. As regiões de Trás-os-Montes e Beira Alta vão ser as mais afetadas pela vaga de frio.

Mínimas entre os 2 a 8 graus

O frio chegou e em força. Terça e quarta-feira devem ser os dias mais frios da primeira semana de dezembro. Os termómetros vão registar temperaturas abaixo dos zero graus nas regiões do interior norte e centro. Na Guarda a mínima deve atingir os dois graus negativos, Bragança os -3.

O IPMA prevê descidas das temperaturas mínimas a variar entre os 2 e os 8 graus um pouco por todo o pais. A chuva poderá regressar no domingo.