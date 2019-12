Os dados da Direção-Geral da Saúde indicam que, entre 2014 e 2017, houve 126 mortes associadas à exposição a este material.

As fibras de amianto depositam-se nos pulmões, podendo causar cancro décadas mais tarde.

Portugal tem mais de 3 mil edifícios públicos com amianto, incluindo hospitais e escolas, mas o Governo não divulga a lista, nem avança com um prazo para acabar com o amianto.