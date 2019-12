GivingTuesday pela primeira vez em Portugal

Assinala-se amanhã o GivingTuesday, um movimento que surgiu em 2012 nos Estados Unidos, focado numa pequena comunidade onde a população foi incentivada a doar para instituições locais. Com o passar dos anos, tornou-se no maior movimento mundial de solidariedade, sendo hoje uma comunidade de milhões de pessoas que luta em conjunto para um mundo mais generoso. Este ano, pela primeira vez, vai ser assinalado em Portugal. Sofia Mascarenhas, global leader do GivingTuesday Portugal, esteve na Edição da Manhã.