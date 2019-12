Alunos portugueses com desempenho acima da média da OCDE na leitura e matemática

Portugal tem conseguido melhorar os resultados do PISA (Programme for International Students Assessment) desde a primeira edição, em 2000. O maior estudo sobre educação realizado pela OCDE conclui que as desiguldades socioeconómicas continuam a condicionar o sucesso dos alunos.

O ministro da Educação garante que os resultados foram influenciados por mudanças curriculares aplicadas durante o período da crise.