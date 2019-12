Acidente na Via do Infante causa três mortos, incluindo uma criança de 7 anos

Três pessoas morreram e sete ficaram feridas num acidente na Via do Infante, no Algarve. A colisão envolveu quatro viaturas e terá sido provocada por automóveis parados na berma. As vítima mortais são uma criança de 7 anos e duas mulheres, de 56 e 83 anos.