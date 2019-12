Capital do Natal decide retirar renas do recinto

A organização da Capital do Natal disse esta terça-feira que as renas que estavam no parque foram retiradas e não vão voltar, apesar da certificação.

O anúncio foi feito através de um comunicado no Facebook, no qual explicaram que apesar de estarem "reunidas todas as condições ideais para o bem-estar dos animais", decidiram retirar os animais devido aos "comentários e diferentes perceções" que receberam.

A decisão surgiu de forma a "não ferir a suscetibilidade" de quem visita o parque natalício.

A organização garantiu ainda que, durante a estadia no parque, as renas foram acompanhadas por um veterinário e um tratador, para assegurar as necessidades de bem-estar.

"As renas estiveram sempre soltas em exposição, numa área de cerca de 200m2, muito para além do mínimo recomendável, de forma a assegurar o seu bem-estar e adequada segurança."

As renas que estiveram no recinto pertencem à quinta "Burros do Magoito" que, segundo a organização, é "uma entidade idónea e fidedigna, conhecida pelo tratamento exemplar que dá aos seus animais".



As queixas de quem visita e a explicação da organização

A Capital do Natal abriu na sexta-feira passada, mas apenas um dia depois, centenas de críticas começaram a inundar as páginas do evento nas redes sociais.

O evento decorre até 12 de janeiro no Passeio Marítimo de Algés.