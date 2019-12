Capitania do Funchal emite avisos de forte agitação marítima

A capitania do Porto do Funchal emitiu esta quarta-feira avisos de forte agitação marítima, má visibilidade e vento forte para o mar da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", alerta a autoridade marítima da Madeira, tendo por base as previsões adversas para a orla marítima do Instituto de Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso está em vigor até às 06:00 de quinta-feira. De acordo com o IPMA, na costa norte as ondas vão "aumentar gradualmente para quatro ou cinco metros a partir do meio da tarde", enquanto que na parte sul serão de 2,5 metros.

Quanto à visibilidade, a capitania refere que será "boa a moderada, tornando temporariamente fraca, por vezes má, durante a tarde".

O vento vai ser "moderado a fraco, aumentando para muito fraco a forte a partir da tarde" desta quarta-feira. Devido a estas condições, o IPMA colocou a arquipélago da Madeira (ilhas da Madeira e Porto Santo) sob aviso amarelo.

O IPMA diz que hoje, na Madeira, o céu será geralmente muito nublado, prevendo aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas, com períodos de chuva mais intensa e persistente.

As rajadas de vento podem atingir os 100 quilómetros/hora a partir do final da tarde nas partes altas da ilha, sendo até os 75 quilómetros no restante território.

