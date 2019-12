Joacine Katar Moreira apaga conta do Twitter

A deputada do Livre "fechou" a sua conta do Twitter esta quarta-feira e todas as publicações foram apagadas.

Joacine Katar Moreira usava a rede social para expressar opiniões, mas chegou a dizer, numa entrevista ao Expresso, que também recebia insultos por parte dos críticos.

Recorde-se que, recentemente, a deputada tem estado envolvida numa polémica depois de se ter abstido de votar no Parlamento sobre a condenação dos ataques israelitas na Faixa de Gaza.

Na sequência, a Assembleia do Livre reuniu-se e assumiu "dificuldades de comunicação", mas garantiu que está a ser feito trabalho "em conjunto para as resolver".