A fachada de um prédio devoluto, no centro de Lisboa, desabou esta noite. Não se registaram feridos, mas por precaução foi evacuado o prédio contíguo.

Por causa disso, a Câmara Municipal de Lisboa vai realojar cerca de 80 estudantes de uma residência universitária que está ao lado deste prédio que ruiu.

Por questões de segurança, as autoridades interditaram o acesso a parte do quarteirão. No local estiveram mais de duas dezenas de bombeiros.