A reunião durou uma hora e no final não houve declarações. Costa e Netanyahu abordaram a relação económica entre os dois países e avaliaram a possibilidade de cooperação em áreas como a inovação e ciência.

Benjamin Netanyahu chegou na quarta-feira a Lisboa com o objetivo de reunir com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. Nesse encontro terão falado do Irão e do tratado de defesa com os Estados Unidos.