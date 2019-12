Despiste na A1 próximo de Coimbra faz dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas num despiste ocorrido ao início da manhã de hoje na Autoestrada do Norte (A1), junto a Coimbra, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Coimbra.



Segundo a mesma fonte, o alerta para o despiste foi dado às 7:45 e o acidente, que ocorreu no sentido Norte-Sul, obrigou ao corte de uma das faixas de rodagem.



As vítimas tiveram de ser desencarceradas, o que obrigou os Bombeiros Voluntáriso de Coimbra a usarem equipamento específico.



Pelas 9:00 estavam no local duas ambulâncias do INEM - que assistia as vítimas -, a GNR, Bombeiros Voluntários de Coimbra e uma equipa da Brisa.