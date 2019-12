Estudantes já tinham alertado para estado do prédio que sofreu derrocada parcial em Lisboa

DR

Cronologia

A 1 de novembro, numa conversa no Whatsapp, os estudantes estrangeiros que ocupavam a residência universitária contígua ao prédio devoluto avisaram a empresa de arrendamento para o estado do edifício, que vinha a sofrer com infiltrações de água e derrocadas.

"Há um mês, pedras caíram no corredor. Falámos com o proprietário que nos disse que era seguro, mas afinal não", disse Louison, um estudante francês que vive em Lisboa há três meses, à agência Lusa.

Cerca de um mês depois, o edifício devoluto, contíguo à residência destes estudantes estrangeiros, acabaria por ruir parcialmente esta quarta-feira. Em fotografias e vídeos captados esta quarta-feira e cedidos à SIC, é possível verificar o estado da residência universitária na Avenida Elias Garcia, em Lisboa, com fendas e buracos nas paredes, chão e teto.

O estado da residência universitária

Por questões de segurança, os 78 jovens estudantes foram retirados da residência que foi, entretanto, interdita até que sejam efetuadas vistorias para avaliar as condições de segurança. Igualmente, uma creche ali localizada foi encerrada esta quinta-feira.

De acordo com o jovem entrevistado pela Lusa, a Câmara Municipal de Lisboa distribuiu as pessoas da residência por hostels e por uma Pousada da Juventude, adiantando que vivem lá jovens de vários países como Alemanha, Espanha, França e Brasil.