Madeira sob aviso laranja, todos os voos cancelados até meio da tarde

O arquipélago da Madeira está sob aviso laranja devido ao vento forte. Está ainda prevista forte agitação marítima, condições que devem manter-se pelo menos até meio da tarde. No aeroporto do Funchal todos os voos foram cancelados e, de acordo com a repórter da SIC no local, prevê-se que a situação se mantenha pelo menos até às 16h00.