Os magistrados do Ministério Público vão ter formação para intensificarem a recuperação a favor do estado do resultado financeiro do crime de branqueamento de capitais.

A Procuradoria-Geral de Lisboa sublinha que não basta aplicar penas é preciso apostar no confisco. Lucília Gago diz que é indispensável asfixiar financeiramente todos aqueles que encontram no crime a forma de obter lucro.