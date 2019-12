Prédio que sofreu derrocada parcial em Lisboa deverá ser demolido

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro, afirmou hoje que o prédio que sofreu uma derrocada parcial na noite passada, na Avenida Elias Garcia, deverá ser demolido, após a primeira vistoria ao edifício.

"A primeira análise à vistoria indica-nos que o prédio deve ser demolido e nesse sentido vamos fazer com caráter de urgência um segundo pedido de vistoria ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)", disse aos jornalistas Carlos Castro, no local.

O autarca considerou que será feita uma segunda análise para fazer um apuramento total do estado do prédio. De acordo com o vereador, foram afetadas 66 pessoas, das quais 59 são estudantes e sete são adultos.

"Das 66 pessoas que foram afetadas, 59 eram estudantes e sete eram adultos. Deste total, houve 39 estudantes que careceram do nosso apoio e foram encaminhados para a Pousada da Juventude, onde pernoitaram e tiveram, esta manhã, o pequeno-almoço", referiu.

Carlos Castro aproveitou para esclarecer que o prédio afetado não está devoluto, como foi comunicado, na quarta-feira, pelo Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, realçando que foi uma das paredes laterais de um dos edifícios habitados que ruiu.

"O que aconteceu foi, como se pode verificar, a parede lateral desabou para uma zona onde está o edifício devoluto", explicou, acrescentando que "foram induzidos em erro".

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa recordou ainda que a equipa da Proteção Civil prestou apoio à população em conjunto com a Junta de Freguesia das Avenidas Novas, na noite de quarta-feira, fornecendo refeições.

Carlos Castro garantiu também que as pessoas desalojadas estão a ser acompanhadas pelos proprietários da residência e pela Câmara Municipal da Lisboa.

"As pessoas que foram desalojadas estão a ser acompanhadas. As pessoas não vão ficar a pernoitar na rua. A Câmara asseguraria esse apoio face a este caso de emergência", disse, adiantando "que, por parte dos responsáveis da residência, estão a ser desencadeados todos os cuidados".

A derrocada parcial de um prédio na Avenida Elias Garcia, na quarta-feira à noite, não provocou vítimas, mas obrigou ao realojamento de várias dezenas de estudantes de uma residência contígua.

Por questões de segurança, os prédios afetados, entre os números 120 e 130 (correspondentes a dois prédios), vão ficar interditados até que sejam efetuadas vistorias para avaliar as condições de segurança, motivo pelo qual uma creche ali localizada está hoje encerrada.

